المجد يتأهل إلى نهائي بطولة كأس الصحفيين

حلب-سانا

تأهل فريق المجد إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الصحفيين العاشرة بكرة القدم المقامة حالياً في حلب بمشاركة ستة أندية.

وجاء تأهل المجد إلى نهائي البطولة بعد انسحاب فريق حطين من مباراة الدور نصف النهائي بمواجهة المجد والتي كانت مقررة اليوم على ملعب السابع من نيسان.

وسيلعب المجد المباراة النهائية للبطولة يوم الأحد القادم مع الفائز من مباراة الطليعة والكرامة التي تقام غداً الجمعة.

المجد تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط من تعادله مع الكرامة دون أهداف وفوزه على الاتحاد أهلي حلب بهدفين مقابل هدف.

سامر خزمة

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