مبادرة حجر وأثر بالسويداء تواصل أنشطتها بتعريف طلاب مدارس بالمواقع الأثرية

السويداء-سانا

بين المعالم الأثرية في بلدة قنوات ومحتوى المتحف الوطني بالسويداء استحضر اليوم نحو 25 طالباً من إحدى مدارس المحافظة بعضاً من تاريخ المنطقة وغناها الحضاري ضمن مبادرة (حجر وأثر) بهدف تعريف جيل الشباب بالمواقع الأثرية في مناطقهم وحضاراتها المتعاقبة.

رئيس دائرة آثار السويداء وليد أبو رايد أوضح لمراسل سانا أنه في إطار تواصل أنشطة مبادرة حجر وأثر التي أطلقها مركز الشباب في منظمة المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية بالسويداء ودائرة الآثار جرى تنظيم زيارة ميدانية علمية لطلاب من مدرسة الشهيد رامي العشعوش للتعليم الأساسي بالتعاون مع مديرية التربية لتعريفهم بأهمية الآثار وضرورة الحفاظ عليها وإعطائهم لمحة تاريخية عن حضارة المنطقة مع محاضرة عن متحف السويداء الوطني ومحتوياته التي تعود لمختلف العصور.

مديرة المدرسة نبال العطار رأت أن المبادرة تحمل أهدافاً تربوية ووطنية ولا سيما أنها تسهم بتعريف الطلاب بآثار الوطن وأهميتها وكيفية صونها باعتبارها رمزاً وجزءاً مهماً من الهوية الوطنية والحضارية والاحتفاء بها يرسخ القيم الأخلاقية والوطنية في نفوس الطلاب وخاصة الاعتزاز بالوطن وتقدير حضارة الأجداد والحفاظ على إرثهم.

ولفتت المدربة ضمن برنامج مهارات الحياة في مركز الشباب بمنظمة المعهد الأوروبي بالسويداء هبا شيا إلى أن المبادرة توجهت في هذا النشاط إلى فئة طلبة المدارس بعدما استهدفت قبل أيام نحو 70 شاباً متطوعاً في مركز الشباب بالمنظمة بهدف تحفيز جيل الشباب وتعزيز مسؤوليته المجتمعية للحفاظ على الآثار.

وتتضمن المبادرة التي انطلقت في الـ 16 من الشهر الجاري إضافة لزيارة المواقع الأثرية وحملات نظافة فيها ترميم وطلاء قاعة المضافة التراثية بالمتحف الوطني بالسويداء وتقديم لوحات تعريفية عن الآثار وفق القائمين عليها.

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