تزويد مركز خدمة المواطن في الحسكة بتجهيزات لتسهيل العمل وتأمين الراحة للمراجعين

الحسكة-سانا

تلقى مركز خدمة المواطن في مدينة الحسكة عددا من التجهيزات التي تسهل العمل وتؤمن الراحة للمراجعين وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

التجهيزات التي قدمها “بيت الكل” التابع للجمعية السورية للتنمية الاجتماعية “إس إس إس دي” بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين شملت تركيب مقاعد مزودة بمظلات حماية لجلوس المراجعين إضافة إلى تركيب مراوح جدارية ضمن صالة المركز وشاشة تم وصلها على كاميرات لمراقبة العمل من قبل الإدارة وتسهيل تسيير المعاملات للمراجعين.

وأوضح منسق “بيت الكل” المجتمعي في الحسكة عبد السلام عبدو في تصريح لمراسل سانا أن هذه المبادرة تأتي في اطار المبادرات المجتمعية التي تنفذها الجمعية السورية للتنمية وبإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع إدارة مركز خدمة المواطن بهدف حماية المواطنين وخاصة النساء وكبار السن من التعرض لأشعة الشمس صيفاً والأمطار شتاء وفترات الوقوف الطويلة ولتسيير العمل ضمن مركز خدمة المواطن الذي يقدم العديد من الخدمات.

وكانت محافظة الحسكة افتتحت في شهر آذار الفائت مركز خدمة المواطن في المدينة الذي يقدم الوثائق الخاصة بالسجل المدني وخلاصة سجل عدلي وغير عامل عبر 3 بوابات.

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