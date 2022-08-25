الأحد القادم بدء تقديم طلبات المفاضلة في مدرسة التمريض والقبالة بالسويداء

السويداء-سانا

حددت مديرية الصحة في السويداء الـ 28 من آب الحالي موعداً للبدء باستقبال طلبات التقدم لمفاضلة القبول في مدرسة الشهيد ربيع كمال زين الدين للتمريض والقبالة للعام الدراسي 2022-2023 لحملة الشهادة الثانوية الفرع العلمي.

وذكرت مديرة المدرسة عتاب غزالي في تصريح لمراسل سانا اليوم أن شروط الانتساب للمدرسة تتطلب ألا يزيد عمر المتقدم على 19 عاماً وأن يكون من القاطنين في المحافظة ووثيقته الدراسية صادرة عن مديرية التربية فيها وحائزاً على مجموع علامات لا يقل عن 1800 علامة بعد طي مادة التربية الدينية على أن يضاف ما مقداره 100 علامة لأبناء العاملين في وزارة الصحة القائمين على رأس عملهم.

وأوضحت غزالي أن شروط التقدم لمفاضلة ذوي الشهداء “زوجته أو أبناءه” تتطلب إحضار وثيقة الاستشهاد وسند الإقامة الحالي وأن يكون من حملة الشهادة الثانوية الفرع العلمي لدورة عام 2022 بمجموع درجات لا يقل عن 1700 درجة بعد طي علامة التربية الدينية مع قبول شهادات العام الماضي في حال عدم استكمال المقاعد المطلوبة لذوي الشهداء.

وعلى الراغبين بالتقدم للمفاضلة وفقاً لغزالي ملء ست رغبات على الأقل بالنسبة للذكور وثمان للإناث ضمن الاستمارة لتحديد مكان العمل بعد التخرج الذي يشمل المؤسسات الصحية بالمحافظة مشيرة إلى أن تقديم طلبات القبول سيستمر لغاية الـ 8 من أيلول القادم فيما تعلن النتائج يوم الـ 6 من شهر تشرين الأول القادم .

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency