ارتفاع الأسهم الأوروبية

لندن-سانا

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم بعدما فاقت بيانات الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد ألمانيا توقعات المحللين بينما حد القلق قبل صدور أحدث اجتماع للبنك المركزي الأوروبي من المكاسب.

وذكرت رويترز أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفع 0.6 بالمئة فيما قفزت أسهم شركات الطاقة 1.2 بالمئة لتقترب من أعلى مستوى لها في 12 أسبوعاً مع ارتفاع أسعار النفط الخام بفعل زيادة المخاوف من شح الإمدادات.

وقفز مؤشر داكس الألماني 0.8 بالمئة وحقق الاقتصاد الألماني نمواً بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثاني ليفوق توقعات المحللين مدعوماً بإنفاق القطاع الخاص والحكومي رغم أزمة الطاقة.

وينصب تركيز السوق أيضاً على محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في تموز الماضي والمقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.

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