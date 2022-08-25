اختتام بطولة اللاذقية بالمصارعة الرجال والشباب

اللاذقية-سانا

اختتمت بطولة اللاذقية بالمصارعتين الرومانية والحرة لفئتي الشباب والرجال التي أقامتها اللجنة الفنية للعبة في صالة المصارعة باستاد الباسل.

ففي منافسات المصارعة الرومانية لفئة الشباب أحرز المركز الأول بوزن 55 كغ عبادة حيش وبوزن 60 كغ فارس مشعل وبوزن 63 كغ عبد الرحمن شعار وبوزن 67 كغ علي هشوما وبوزن 72 كغ ياسين غزال وبوزن 77 كغ محمد عثمان وبوزن 82 كغ خضر فران وبوزن 87 كغ خضر سلطون وبوزن 97 كغ أحمد العجيل.

وحقق المراكز الأولى في منافسات المصارعة الحرة لفئة الشباب بوزن 57 كغ محمد صهيوني وبوزن 61 كغ نصر أحمد وبوزن 65 كغ قسورة أحمد وبوزن 70 كغ محمد فران وبوزن 74 عبد الرحمن خضر وبوزن 79 كغ سندنابو كردي وبوزن 86 كغ عدنان السوسي وبوزن 92 كغ محمد شيخ يوسف وبوزن 125 كغ حبيب باسم أحمد.

وبفئة الرجال أحرز المراكز الأولى بالرومانية بوزن 55 كغ عبادة محمد أنيس وبوزن 60 كغ عبد القادر حسينو وبوزن 63 كغ عبد الرحمن شعار وبوزن 76 كغ محمد العاصي وبوزن 72 كغ عمر قصاب وبوزن 77 كغ جعفر سلطون وبوزن 82 كغ محمد حاضري وبوزن 87 كغ وضاح قاسم وبوزن 97 أحمد محمد عجيل وبوزن 130 ابراهيم رفاعية بينما نال المراكز الأولى في المصارعة الحرة للفئة نفسها بوزن 57 كغ ياسر حسينو وبوزن 86 كغ عدنان السوسي وبوزن 92 كغ محمد شيخ يوسف وبوزن 125 كغ غدير ناصر.

وفي تصريح لـ سانا قال عضو الاتحاد مشرف اللعبة في اللاذقية خالد حمدي “إن البطولة شهدت مستوى فنياً قوياً لوجود العديد من أبطال الجمهورية وهي بمثابة نشاط رياضي للوقوف على الحالة البدنية والفنية اللاعبين من أجل انتقاء أبرزهم لضمهم لمنتخب المحافظة الذي سيشارك في بطولة الجمهورية التي ستقام في منتصف الشهر القادم”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency