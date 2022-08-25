الأمن الروسي يعتقل إرهابياً من تنظيم (آزوف) النازي

موسكو-سانا

اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إرهابياً من تنظيم آزوف النازي الأوكراني خطط لتنفيذ هجوم إرهابي على منشات أسطول البلطيق ومطار خرابروفو.

وقالت المخابرات الروسية في بيان اليوم نقلته وكالة نوفوستي “تم في مدينة كالينينغراد كشف واعتقال مواطن محلي يحمل الجنسية الروسية من مواليد عام 1967 من أتباع منظمة آزوف وهذا الشخص كان يخطط لتنفيذ أعمال تخريبية وإرهابية ضد مواقع ومنشآت أسطول البلطيق وضد العسكريين الروسيين وكذلك ضد مطار خرابروفو”.

وأشار البيان إلى أنه تم العثور على عبوة ناسفة بقوة تعادل 5 كيلوغرامات من مادة (تي إن تي) في مكان إقامة المعتقل وكذلك مراسلات مكتوبة مع مشاركين نشطين في آزوف وأدبيات دعائية ورموز لهذه المنظمة المحظورة في روسيا.

ووفقاً لمعطيات الأمن الروسي تلقى المعتقل التعليمات بخصوص هذه الخطط من منسقي نشاطات تنظيم آزوف الموجودين في أوكرانيا.

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