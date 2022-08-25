النفط يصعد بدعم من خفض محتمل لإمدادات أوبك بلس

سنغافورة-سانا

صعدت أسعار النفط اليوم بفعل تصاعد المخاوف المرتبطة بقلة الإمدادات واحتمال خفض كبار منتجي النفط للإنتاج والإغلاق الجزئي لمصفاة في الولايات المتحدة.

وذكرت رويترز أن خام برنت زاد 59 سنتا أو 0.6 بالمئة الى 101.81 دولار للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 42 سنتاً أو 0.4 بالمئة إلى 95.31 دولاراً للبرميل.

وفي الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم أعلنت شركة بي.بي إغلاق بعض وحدات مصفاتها وايتينغ في إنديانا بعد حريق نتج عن ماس كهربائي أمس والمصفاة التي تعمل بطاقة 430 ألف برميل يومياً مورد رئيسي للوقود إلى وسط الولايات المتحدة ومدينة شيكاغو.

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