25 آب – 1944 – تحرير باريس من النازية وبداية إسدال الستار على الحرب العالمية الثانية

دمشق-سانا
1248 – خروج حملة فرنسية بقيادة الملك لويس التاسع من فرنسا باتجاه الشرق وهي الحملة التي عرفت بالحملة الصليبية السابعة والتي كان هدفها السيطرة على بيت المقدس.
1768 – المستكشف الإنكليزي جيمس كوك يقوم بأول رحلة بحرية له.
1814 – الجيش البريطاني يحرق العاصمة الأمريكية واشنطن بما فيها مقر رئاسة البيت الأبيض بعد احتلالهم لها.
1825 – استقلال أورغواي عن البرازيل.
1830 – بداية الثورة البلجيكية.
1944 – تحرير باريس من النازية وبداية إسدال الستار على الحرب العالمية الثانية.
1983 – تفجير مقر قيادة الوحدات العسكرية الفرنسية في لبنان ما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص.
من مواليد هذا اليوم..
1530 –إيفان الرابع قيصر روسيا القيصرية.
1841 – تيودور كوخر طبيب سويسري حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1909.
1900 – هانس كريبس طبيب وعالم كيمياء حيوية بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1953.
1912 – إريش هونيكر رئيس الجمهورية الألمانية الديمقراطية.
من وفيات هذا اليوم..
1270 – الملك لويس التاسع ملك فرنسا.
1900 – فريدرخ نيتشه فيلسوف ألماني.
1976 – إيفند يونسون أديب سويدي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1974.
2012 – نيل آرمسترونغ رائد فضاء أمريكي وأول من مشي على سطح القمر.
أعياد ومناسبات..
اليوم الوطني في أورغواي.