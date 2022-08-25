25 آب – 1944 – تحرير باريس من النازية وبداية إسدال الستار على الحرب العالمية الثانية

دمشق-سانا

1248 – خروج حملة فرنسية بقيادة الملك لويس التاسع من فرنسا باتجاه الشرق وهي الحملة التي عرفت بالحملة الصليبية السابعة والتي كان هدفها السيطرة على بيت المقدس.

1768 – المستكشف الإنكليزي جيمس كوك يقوم بأول رحلة بحرية له.

1814 – الجيش البريطاني يحرق العاصمة الأمريكية واشنطن بما فيها مقر رئاسة البيت الأبيض بعد احتلالهم لها.

1825 – استقلال أورغواي عن البرازيل.

1830 – بداية الثورة البلجيكية.

1944 – تحرير باريس من النازية وبداية إسدال الستار على الحرب العالمية الثانية.

1983 – تفجير مقر قيادة الوحدات العسكرية الفرنسية في لبنان ما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص.

من مواليد هذا اليوم..

1530 –إيفان الرابع قيصر روسيا القيصرية.

1841 – تيودور كوخر طبيب سويسري حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1909.

1900 – هانس كريبس طبيب وعالم كيمياء حيوية بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1953.

1912 – إريش هونيكر رئيس الجمهورية الألمانية الديمقراطية.

من وفيات هذا اليوم..

1270 – الملك لويس التاسع ملك فرنسا.

1900 – فريدرخ نيتشه فيلسوف ألماني.

1976 – إيفند يونسون أديب سويدي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1974.

2012 – نيل آرمسترونغ رائد فضاء أمريكي وأول من مشي على سطح القمر.

أعياد ومناسبات..

اليوم الوطني في أورغواي.