بوليانسكي: المساعدات الأمريكية الجديدة لن تغير الوضع في أوكرانيا

موسكو-سانا

أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي أن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا “لن تغير الوضع على الأرض كثيراً”.

ونقلت وكالة نوفستي الروسية عن بوليانسكي قوله في تصريح: إن”حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لن تغير الصورة بشكل عام والعملية العسكرية الخاصة تستمر وفقاً للخطة وسيتم تحقيق جميع أهدافها”.

وأضاف بوليانسكي: “لقد قلنا إننا لا نتسابق مع الزمن ولدينا الوقت الكافي والمطلوب مشيراً إلى أن بلاده تسعى للحفاظ على أكبر قدر ممكن من الأفراد وأرواح المدنيين ولذلك تعمل بشكل انتقائي ولا تستهدف البنية التحتية المدنية”.

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