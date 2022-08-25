إجلاء أكثر من 25 ألف شخص من أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك إلى روسيا

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إجلاء أكثر من 25 ألف شخص من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في روسيا الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف قوله في إحاطة الليلة الماضية: أنه “على الرغم من كل الصعوبات التي يختلقها نظام كييف تم إجلاء 25 ألفاً و320 شخصاً من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا من بينهم 3922 طفلاً”.

وأضاف ميزينتسيف: “إنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تم إجلاء 3 ملايين و630 ألفاً و 307 أشخاص من بينهم 580 ألفاً و49 طفلاً مشيراً إلى عبور 614 ألفاً و569 مركبة الحدود الروسية من بينها 5102 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية”.

ولفت ميزينتسيف إلى أن أكثر من 9500 مركز إقامة مؤقت تواصل العمل في الأقاليم الروسية كما أنه يجري العمل مع الاشخاص القادمين كل على حدة ومساعدتهم على الفور في حل القضايا المتعلقة بالإقامة والعمل وتوفير أماكن للأطفال في رياض الأطفال والمؤسسات التعليمية وكذلك توفير المدفوعات والمزايا الاجتماعية.

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