مانشستر سيتي يتعادل مع برشلونة في مباراة ودية

مدريد-سانا

تعادل فريق مانشستر سيتي الإنكليزي مع برشلونة الإسباني بثلاثة أهداف لكل منهما في مباراة ودية جمعتهما على ملعب (كامب نو) في مدينة برشلونة الإسبانية.

سجل أهداف فريق مانشستر سيتي كل من اللاعبين جوليان ألفاريز وكول بالمر ورياض محرز من ضربة جزاء في الدقائق 21 و 70 و90 في حين سجل لبرشلونة كل من بيير إيميريك أوباميانغ وفرينكي دي ونغ وممفيس ديباي في الدقائق 29و66 و78 من عمر اللقاء.

وكان برشلونة خاض مباراتين بالدوري الإسباني وحقق الفوز في مباراة وتعادل في الأخرى في حين حقق مانشستر سيتي الفوز في مباراتين وتعادل بالثالثة في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency