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مقتل أربعة أشخاص جراء إطلاق نار في ولاية ماساتشوستس الأمريكية

2022-08-24

واشنطن-سانا

قتل أربعة اشخاص نتيجة إطلاق نار في مدينة لين بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

ونقلت شبكة أخبار ان بي سي نيوز الأمريكية عن المدعي العام بالمدينة جوناثان بلود غيت قوله في تصريح اليوم إن “امرأة تبلغ من العمر 31 عاماً قامت بإطلاق النار على ثلاثة اشخاص في مكانين منفصلين بالمدينة ما أدى إلى مقتلهم على الفور ثم قامت بإطلاق النار على نفسها”.

وأضاف بلود غيت إن الشرطة فتحت على الفور تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

وكان شخص قتل وأصيب ستة آخرون جراء إطلاق نار في وقت سابق اليوم في المنطقة الشمالية الغربية لمدينة بالتيمور أكبر مدن ولاية ميريلاند الأمريكية.

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