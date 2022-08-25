روسيا تصعد إلى المرتبة الثانية في استخراج النفط بالعالم

موسكو-سانا

صعدت روسيا الى المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة في استخراج النفط خلال شهر حزيران الماضي بينما احتلت السعودية المرتبة الثالثة.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن دائرة الإحصاءات الحكومية الفيدرالية الروسية قولها في بيان اليوم إن “روسيا رفعت استخراج النفط في شهر حزيران الفائت إلى 10.667 ملايين برميل في اليوم بينما استخرجت السعودية 10.646 ملايين برميل في اليوم والولايات المتحدة 12.04 مليون برميل في اليوم”.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت سابق من اليوم أن مخزونات النفط التجارية الأمريكية باستثناء الاحتياطي الاستراتيجي تراجعت 3.3 ملايين برميل أو ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 421.7 مليون برميل بنهاية الأسبوع الماضي.

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