345 مليون شخص في العالم يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد

روما-سانا

حذرت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي كورين فلايشر اليوم من أن عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في جميع أنحاء العالم زاد لأكثر من المثلين إلى 345 مليوناً منذ عام 2019 بسبب جائحة كورونا والصراعات وتغير المناخ.

ونقلت رويترز عن فلايشر قولها “إن 135 مليوناً كانوا يعانون من الجوع الحاد في جميع أنحاء العالم قبل أزمة فيروس كورونا وإن هذا الرقم تضخم منذ ذلك الحين ومن المتوقع أن يزداد بشكل أكبر بسبب تغير المناخ والصراعات”.

وأضافت إن برنامج الأغذية العالمي يدعم 13 مليون شخص من أصل 16 مليوناً يحتاجون إلى مساعدات غذائية لكن مساعدته تغطي نصف الاحتياجات اليومية للفرد بسبب نقص الأموال.

ويعد تأثير التحديات البيئية عاملاً آخر مزعزعا للاستقرار يمكن أن يكون محركاً ومسبباً لندرة الغذاء واشتعال الصراعات والهجرة الجماعية.

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