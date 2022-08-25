إخماد 9 حرائق في اللاذقية

اللاذقية-سانا

أخمد عناصر الإطفاء في اللاذقية حريقاً أتى على مساحة كبيرة من الأحراج في قرية حوران البودي بريف جبلة إضافة إلى عدة حرائق أخرى في المحافظة.

وأوضح رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة اللاذقية المهندس جابر صقور لمراسل سانا أن حريق البودي أتى على مساحة خمسة دونمات من الأراضي الحراجية تحوي الصنوبريات وعريضات الأوراق إضافة إلى حريق في قرية كفر دبيل تمكنت عناصر دائرة الحراج من إخماده بمساعدة قوى الإطفاء.

وفي تصريح مماثل أوضح قائد فوج الإطفاء في اللاذقية المقدم مهند جعفر أنه تم إخماد حريق في أرض زراعية بمساحة تقدر بأربعة دونمات من أشجار الزيتون والليمون في منطقة المعيصرة بمحيط قرية غنيري بريف جبلة إضافة إلى عدة حرائق قصب وأعشاب في حي التضامن والمنطقة الصناعية وعند جسر منطقة القبو وحي الكيوي وبسيسين في جبلة وحريق جذوع أشجار سرو بمنطقة مروج دمسرخو في شمال اللاذقية.

علاء ابراهيم