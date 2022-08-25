أمسية موسيقية بثقافي صافيتا

طرطوس-سانا

اعتلت فرقة فرح صافيتا بقيادة منال الشمالي خشبة المسرح الثقافي بصافيتا مساء اليوم لتقدم أمسية موسيقية حملت عنوان “همسات صفتلية” وتضمنت أداء باقة منوعة من قصائد شعرية من تلحين وأداء هواة الفن والشعر بصافيتا.

والأمسية التي شارك فيها المغنون يوسف محمد و سالي خضر و ريم حسين قدمت فيها قصيدة “رداً على نزار” من كلمات الدكتور بشار محمد و”حروفي إليك” للشاعر يزيد جرجوس و”خدود الحلم” كلمات الشاعر بسام حواط وختم الحفل بقصيدة غنائية “صافيتا” من كلمات الشاعرة فهيمة يوسف أدتها اليافعة سالي خضر.

وبينت مؤسسة الفرقة منال الشمالي في تصريح لمراسلة سانا أن الأمسية عبارة عن تجربة جديدة لطاقم عمل تدرب وسط أجواء غمرتها ألوان موسيقية وتعاون وتنسيق.

ولفتت إلى أن القصائد من ألحانها وتوزيعها بينما تنسيق الغيتار كان لابراهيم مهنا والكمان سامي ميهوب.

واوضح المغني يوسف محمد أنها أول تجربة له بالغناء الإفرادي خاصة أنه من المهتمين بالغناء الشرقي حيث أدى قصيدة حروفي إليك.

يذكر أن الفرقة مؤلفة من 17 فردا بينهم 3 أطفال ويافعين وشباب محترفين بالإضافة إلى المغنين الثلاثة.

هيبه سليمان

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