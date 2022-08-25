ألمانيا تعرب عن قلقها من مشكلات محتملة بشأن إمدادات الفحم والنفط

برلين-سانا

أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها من مشكلات محتملة فيما يتعلق بإمدادات الفحم إلى محطات الكهرباء في الخريف والشتاء بسبب انخفاض مستويات المياه في نهر الراين والمعروض النفطي في الأجزاء الشرقية من البلاد.

ونقلت رويترز عن وثيقة صاغتها وزارة الاقتصاد الألمانية قولها إنه “بسبب الانخفاض الحاد في الشحن المحلي فإن مخزونات الفحم المتراكمة قد تهبط سريعاً وأن مواقع التخزين الإضافية التي جرى ويجري تدبيرها في جنوب ألمانيا لن تكون على الأرجح ممتلئة بحلول الشتاء” مشيرة إلى أن المعروض النفطي قد يصبح مشكلة في المناطق الشمالية الشرقية في البلاد.

وأوضحت الوثيقة أن انخفاض مستويات مياه نهر الراين سيؤدي إلى عرقلة عمليات النقل والإمداد في كميات الفحم التي يمكن نقلها بالمراكب النهرية وقالت إنه “من غير المتوقع أن يحدث تحسن كبير”.

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