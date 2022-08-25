منتخب سورية للناشئين بكرة القدم يتعادل مع نظيره اللبناني سلباً بكأس العرب

الجزائر-سانا

افتتح منتخب سورية للناشئين بكرة القدم تحت 17 عاماً بطولة كأس العرب بنسختها الرابعة اليوم في مدينة وهران الجزائرية بالتعادل مع نظيره اللبناني سلباً وذلك لحساب المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبي مصر والسعودية أيضاً.

وسيلتقي منتخبنا مع منتخب السعودية يوم السبت المقبل في السابعة مساء على أن يواجه منتخب مصر يوم الثلاثاء 30 من الشهر الجاري في العاشرة ليلاً.

ويشارك في البطولة 16 منتخباً تم تقسيمها إلى أربع مجموعات ضمت الأولى الجزائر وفلسطين والإمارات والسودان والثانية تونس وعمان وليبيا واليمن والثالثة المغرب والعراق وموريتانيا وجزر القمر.

يشار إلى أن منتخبنا حقق وصافة النسخة الأولى عام 2011 التي ظفر بلقبها المنتخب السعودي بينما حصل على لقب النسخة الثانية المنتخب التونسي والنسخة الثالثة المنتخب العراقي.