أمسية موسيقية لفرقة اضواء بقيادة الجريح أصف سليمان على خشبة ثقافي الدريكيش

طرطوس-سانا

قدمت فرقة أضواء خلال الأمسية الموسيقية التي أقيمت اليوم على خشبة مسرح المركز الثقافي بمدينة الدريكيش بقيادة الجريح آصف سليمان مجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية مع بعض الموشحات الأندلسية والقدود حملت عنوان “في حضرة الموسيقا يبعث الأمل”.

الحفل الذي أقامه مشروع جريح وطن ومحافظة طرطوس “دائرة الجرحى” بالتعاون مع مركز ليمار للموسيقا وجمعية مداد الثقافية قالت عنه غنوة عبد الرحيم مديرة الفريق بطرطوس في تصريح خاص لـ سانا إن من أهداف المشروع إعادة دعم الجرحى بالمجتمع مبينة أنه سبق للمشروع أن تعاون لتدريب الجرحى عام 2019 ولديه فرقته الخاصة التي يعمل على تدريبها والاهتمام بها بمركزه الخاص لنصل معاً لإقامة هذا الحفل بقيادته وإشرافه.

الجريح آصف سليمان تحدث في تصريح لـ سانا عن ظروف تأسيس الفرقة وتأديته لخدمة العلم إلى جانب رجال الجيش العربي السوري مضيفاً أنه وبعد تعرضه لقذيفة تركت شظاياها آثارها في جسده عام 2016 خضع لرحلة علاج قرابة عام كامل ليعود بقوة وإصرار أكبر لإحياء الفرقة بهدف إحياء التراث والأغاني المعاصرة ذات القيمة الفنية العالية والمحتوى الجيد بعيداً عن الفن الهابط وتنشيط الحركة الفنية بمنطقه.

أطفال ويافعو الفرقة البالغ عددهم 25 تناغموا بأعمارهم المختلفة بين عازف ومغن لتقديم الأغاني التي تدربوا عليها ومنها أغان وطنية وفيروزيات كأغنية “حلوة يا بلدي وكان عنا طاحون وأغنية زكي ناصيف أحلى زهرة” وأغان تراثية دمشقية كأغنية “هالأسمر اللون وبعض الأندلسيات والقدود الحلبية” وغيرها ليختتم الحفل بأغنية “بكتب اسمك يا بلادي”.

وأكد عدد من الجمهور الذي غصت به قاعة المركز التعب والتميز الفني الذي قدمه الجريح آصف وفرقته بهذا الحفل بدليل التفاعل الكبير معه لأنه قدم محتوى فنياً جميلاً بأسلوب راق محافظاً على جوهر ما أدى من أغان.

يشار إلى أن الجريح آصف سليمان مواليد عام 1985 مدرس في المسرح المدرسي بمديرية التربية أسس فرقة أضواء الموسيقية عام 2010 وبعد عامين التحق بصفوف الجيش وتسرح منه عام 2017 نتيجة إصابة بقذيفة هاون تركت آثارها في مختلف أنحاء جسده.

فاطمة حسين

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