52 شركة ومؤسسة مالية وتأمينية تشارك في معرض تكنولوجيا التمويل والتأمين

دمشق-سانا

انطلقت اليوم أعمال معرض تكنولوجيا التمويل والتأمين الذي تنظمه شركة تفاعل للمعارض والمؤتمرات بمشاركة 52 شركة ومؤسسة مالية وتأمينية وبرمجية وذلك على أرض مدينة المعارض بدمشق.

وعقب جولة قام بها وزيرا الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب والمالية الدكتور كنان ياغي على أجنحة المعرض لفت الخطيب أهمية العمل التشاركي بين الوزارتين في القطاع المالي مبيناً أنه يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي أطلقتها الحكومة لتطوير منظومة الدفع الالكتروني وتحقيق الإدارة المتكاملة للضرائب والرسوم.

وأشار الوزير الخطيب إلى أن المعرض يمثل فرصة مهمة للاطلاع على خبرات شركات التأمين والمؤسسات المالية والبرمجية وآخر برامجها في القطاع المالي مبيناً أن الوزارة ستضع البنى التحتية من ربط ضوئي وشبكي واستضافة مكانية للتطبيقات والمواقع الالكترونية في هيئة خدمات الشبكة واستخدام لتقنيات الحوسبة السحابية التي تم تأهيلها تحت تصرف القطاع المالي.

من جهته أوضح الوزير ياغي أن الوزارة ترغب من خلال المعرض بمشاركة تجربتها في أتمتة العمل الضريبي واستخدام التكنولوجيا في تبسيط وتحسين وتسهيل نوعية الخدمات المالية المقدمة سواء في هيئة الضرائب أو المصارف أو الجمارك أو التأمين مع الشركات الرائدة بالقطاع المصرفي وقطاع الأعمال والجهات المعنية بالدفع الإلكترونية والمهتمة بالتكنولوجيا.

ولفت الوزير ياغي إلى أن المعرض يجمع كل الأطراف المالية المهتمة بتكنولوجيا التمويل والتأمين ليكون فرصة لتبادل المعلومات والخبرات والوصول إلى مقترحات تشكل إطاراً عاماً لتطوير العمل المالي والمصرفي في المرحلة القادمة.

ويشارك في المعرض الذي يستمر لغاية الـ 27 من الشهر الجاري وزارتا المالية والاتصالات والتقانة ومصرف سورية المركزي والهيئة العامة للضرائب والرسوم وهيئتا الإشراف على التأمين والإشراف على التمويل العقاري وسوق دمشق للأوراق المالية والمصارف وشركات التأمين العامة والخاصة وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة وعدد من الشركات البرمجية.

وسيم العدوي ورحاب علي

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