مقتل ستة أشخاص جراء إطلاق نار في ولايتي ماساتشوستس وواشنطن الأمريكيتين

واشنطن-سانا

قتل ستة أشخاص وأصيب اثنان آخران نتيجة إطلاق نار في حادثين منفصلين بولايتي ماساتشوستس وواشنطن الأمريكيتين.

ونقلت شبكة أخبار ان بى سى نيوز الأمريكية عن المدعى العام بمدينة لين في ولاية ماساتشوستس جوناثان بلود غيت قوله في تصريح اليوم إن “امرأة تبلغ من العمر 31 عاماً قامت بإطلاق النار على ثلاثة أشخاص في مكانين منفصلين بالمدينة ما أدى إلى مقتلهم على الفور ثم قامت بإطلاق النار على نفسها” مشيراً إلى أن الشرطة فتحت على الفور تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

من جهتها قالت شرطة مدينة واشنطن في بيان إن “تبادلاً لإطلاق النار في شارع أوستريت شمال المدينة أدى إلى مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين تم نقلهم إلى المشفى”.

وكان شخص قتل وأصيب ستة آخرون جراء إطلاق نار في وقت سابق اليوم في المنطقة الشمالية الغربية لمدينة بالتيمور أكبر مدن ولاية ميريلاند الأمريكية.

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