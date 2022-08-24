روسيا مستعدة لتطوير تجارة منتجاتها الصناعية مع الصين

موسكو-سانا

أعرب وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف عن استعداد بلاده لتطوير استيراد وتصدير المنتجات الصناعية مع الصين.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مانتوروف قوله بعد اجتماع اللجنة الفرعية الروسية الصينية للتعاون في مجال الصناعة الذي عقد عبر الانترنيت مع سكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني بوزارة الصناعة والمعلوماتية جين تشوانغ لونغ: إن “المساهمة الرئيسية في تطوير التجارة الثنائية تأتي من المنتجات الصناعية وإن حصتها في حجم التجارة الآن بلغت نحو55 بالمئة” مشيراً إلى وجود فرص لتوسيع نطاق التعاون بشكل كبير في كلا الاتجاهين.

وتوصل الجانبان الروسي والصيني إلى اتفاقيات تهدف إلى تعزيز المشاريع ذات المنفعة المتبادلة في المجالات الهامة بين بكين وموسكو.

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