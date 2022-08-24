إصابة 16 شرطياً جراء تسرب غاز سام غرب ألمانيا

برلين-سانا

أصيب نحو 16 شرطياً ألمانياً باختناقات جراء تسرب غاز سام في موقع صناعي بمدينة مانهايم غربي ألمانيا.

ونقل موقع دويتشه فيله عن الشرطة قولها: “إن ما لا يقل عن 16 شرطياً نقلوا إلى المستشفى بعد أن بدأ سائل سام بالتسرب في موقع صناعي نتج عنه انبعاثات غازية”.

ووفقاً للتحقيقات يعتقد حدوث تحلل ذاتي لمادة الهايدروسالفايت كانت مخزنة في نحو200 برميل نتج عنه ارتفاع سحابة غاز بلغت 150 متراً.

وتتواصل الجهود للسيطرة على عملية التسريب بينما تستمر عمليات إطفاء الحاوية بالمياه وتبريدها في محاولة لتقليل الأبخرة المتصاعدة حيث طلبت السلطات المحلية من السكان في دائرة نصف قطرها 1300 متر من الموقع في حي مولوهافن بالمدينة إبقاء نوافذهم وأبوابهم مغلقة والبقاء في الداخل.

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