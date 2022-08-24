مصرع عنصرين أمريكيين جراء تحطم مروحيتهما بولاية تينيسي

واشنطن-سانا

لقي عنصران أمريكيان من عناصر انفاذ القانون مصرعهما عندما اصطدمت مروحيتهما بشبكة أسلاك كهربائية بولاية تينيسي جنوب شرق البلاد.

ونقلت اسوشييتد برس عن مصدر بشرطة الولاية قوله في بيان اليوم “إن مروحية تقل عنصرين اصطدمت بأسلاك الكهرباء على جبل ايتنا بالقرب من وايتسايد بمقاطعة ماريون ما أدى إلى سقوطها في منطقة الغابات ومصرع طاقمها وسقوط أسلاك الكهرباء على الطريق السريع ما أدى إلى إغلاقه”.

وأضاف المصدر “إن المسعفين قاموا على الفور بانتشال الجثتين ونقلهما إلى المشفى في حين تعمل وحدات الشرطة على إزالة الأسلاك الكهربائية وفتح الطريق.

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