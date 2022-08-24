انطلاق معرض سوق العائلة في مدينة المعارض بحي الوعر

حمص-سانا

بمشاركة 48 من الفعاليات الاقتصادية انطلقت اليوم فعاليات معرض سوق العائلة الذي تقيمه غرفة تجارة حمص على أرض مدينة المعارض بحي الوعر ويستمر حتى العاشر من أيلول القادم.

ويضم المعرض تشكيلة سلعية واسعة من المنتجات الغذائية والمونة الشتوية للأسرة والقرطاسية ومستلزمات المدرسة بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد وبأسعار وحسومات تنافس السوق المحلية.

ولفت رئيس غرفة تجارة حمص محمد إياد دراق السباعي خلال تصريح للإعلاميين عقب الافتتاح إلى أهمية إقامة هكذا معارض لتلبية احتياجات العائلة ولا سيما مع اقتراب بدء العام الدراسي لافتاً إلى دور الغرفة الاجتماعي والاقتصادي للتاجر والمستهلك معاً عبر مشاركة فعاليات تجارية وشركات إنتاجية وتقديم مختلف الأصناف من المنتجات الغذائية والألبسة والقرطاسية بأسعار منافسة تصل فيها الحسومات إلى 30 بالمئة.

وأعرب عدد من زوار المعرض عن ارتياحهم لتوافر مختلف السلع الاستهلاكية بأسعار منافسة للسوق المحلية حيث رأت المواطنة ريما السقا أن المعرض فرصة لأصحاب الدخل المحدود لتأمين احتياجاتهم وخاصة مواد القرطاسية.

كما وجد عدد من أصحاب الفعاليات التجارية المشاركة في المعرض فرصة لتسويق منتجاتهم والبيع بسعر الجملة دون وسيط من المنتج للمستهلك حيث يسوق عبد الرحمن صاحب منشأة للألبسة المدرسية والحقائب منتجاته مع مراعاة الوضع المادي للأسر والبيع بسعر الجملة وتقديم بعض الهدايا بينما ترى رفا الجندلي أن مشاركتها بالمعرض لأكثر من موسم تحقق لها تصريفاً جيداً لمنتجاتها من الالبسة المدرسية ولا سيما أنها تبيع بنسبة ربح بسيطة.

ويقول يحيى الحموي تاجر ألبسة مفرق أنه يبيع بأسعار أقل بنحو 4 إلى 5 آلاف عن السوق المحلية حيث سبق أن شارك في مثل هذه المعارض وحقق نجاحاً بالتسويق لمنتجاته.

حضر الافتتاح محافظ حمص المهندس نمير مخلوف وقائد شرطة المحافظة العميد أحمد الفرحان ورئيس مجلس مدينة حمص المهندس عبد الله البواب وأعضاء غرفة تجارة حمص.

يشار إلى أن فعاليات المعرض تبدأ يومياً من الساعة 5 عصراً إلى الساعة 12 ليلاً ويرافقه جناح خاص لمعرض الكتاب يضم عدداً من الكتب والروايات الأدبية والقواميس والوسائل التعليمية وحكايا الأطفال بالعربية واللغات الأجنبية إضافة لإقامة نشاطات ترفيهية.

تمام الحسن

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency