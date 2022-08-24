قوات الاحتلال تمنع الفلسطينيين من دخول أراض شرق بيت لحم

القدس المحتلة-سانا

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الفلسطينيين من دخول عدة أراض شرق مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت أراضي تقع في مناطق وادي الجحار وظهرة المزراب وخلة الحداد وظهرة الطينة في قرية كيسان شرق بيت لحم ومنعت الفلسطينيين من دخولها.

من جهة أخرى اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الواد الأحمر بالأغوار الشمالية وصادرت خياماً وهدمت حظائر أغنام تعود لثماني عائلات فلسطينية.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق اليوم حي رأس العامود وبلدة سلوان في القدس المحتلة وأجبرت فلسطينياً وعائلة على هدم منازلهم كما هدمت منازل ومنشآت في مدينتي نابلس وأريحا بالضفة الغربية.

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