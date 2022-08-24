إيران تتلقى الرد الأمريكي حول القضايا العالقة بمفاوضات فيينا

طهران-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الايرانية اليوم أنها تلقت الرد الأمريكي حول القضايا العالقة في مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في تصريح له إن “إيران تلقت الرد الأمريكي عبر منسق الاتحاد الأوروبي لمفاوضات فيينا جوزيف بوريل” مؤكداً “بدء المراجعة التفصيلية للرد الأمريكي”.

وأشار كنعاني إلى أن إيران سترسل وجهات نظرها حول الرد الأمريكي إلى بوريل بعد الانتهاء من دراسته.

وكان مساعد الرئيس الإيرانى رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد اسلامى أشار في وقت سابق اليوم إلى أن الاتهامات التي وجهت ضد إيران في مجال أنشطتها النووية غير صحيحة موضحاً أن موافقة إيران على الاتفاق النووى جاءت لإزالة هذه الاتهامات وبناء الثقة وإلغاء جميع انواع الحظر الذي فرض على البلاد.

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