مجمع أفاميا في اللاذقية يشهد إقبالاً كبيراً على شراء القرطاسية

اللاذقية-سانا

يشهد معرض القرطاسية والمستلزمات المدرسية الذي افتتحته المؤسسة السورية للتجارة في مجمع أفاميا بمدينة اللاذقية إقبالاً كبيراً على شراء القرطاسية المدرسية في ظل الأسعار التنافسية اللافتة مقارنة مع الأسواق خارج المجمع.

وأوضح مدير المجمع علي السنكري لمراسل سانا أن معرض القرطاسية في مجمع أفاميا الذي افتتح بمناسبة قدوم العام الدراسي الجديد بمساحة تزيد على 700 متر مربع يحتوي تشكيلة واسعة من القرطاسية والدفاتر المدرسية واللباس والحقائب بأسعار أقل من سعر السوق من 25 حتى 50 بالمئة ويشهد إقبالاً واسعاً نظراً لجودة المواد وأسعارها المنافسة للسوق لافتاً إلى أن المبيعات تتراوح في اليوم الواحد بين الـ 20 والـ 25 مليون ليرة سورية.

وأشار السنكري إلى ميزة تسوق القرطاسية من خلال قرض يصل إلى 500 ألف ليرة سورية لمدة عام ويستفيد منه جميع العاملين في الدولة عن طريق السورية للتجارة دون كفيل ودون فوائد مع إجراءات ميسرة مبيناً أن المجمع يعمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ليلاً مع وجود موظفين مناوبين لمراقبة عملية البيع والشراء بهدف منع شراء كميات كبيرة بغرض المتاجرة فيها مؤكداً أن زوار المعرض جميعهم من العائلات أو التلاميذ برفقة ذويهم.

وأعرب المواطن زياد خدام عن رضاه بالأسعار ونوعية الدفاتر والأدوات المدرسية آملاً بأن تستمر هذه الخطوة في السنوات القادمة.

وأشار المواطن نبيل قواف الذي اشترى لأولاده الثلاثة أقلاماً ودفاتر إلى وجود ترتيب واهتمام كبيرين مقارنة بالسنوات السابقة لافتاً إلى أن الأسعار جيدة والنوعية ممتازة.

بدورها لفتت سوزان ياسين التي تعمل في المجمع إلى الإقبال الكبير من قبل المواطنين.

علاء ابراهيم

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