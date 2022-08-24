الأسير الفلسطيني عواودة يواصل إضرابه عن الطعام بمعتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

رغم وضعه الصحي الحرج.. يواصل الأسير الفلسطيني خليل عواودة إضرابه عن الطعام لليوم الـ 165 في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي احتجاجاً على الجرائم المستمرة بحق الأسرى.

وأكد المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين حسن عبد ربه لوكالة وفا أن معاناة الأسير عواودة 40 عاماً تتفاقم ووضعه الصحي يزداد تدهوراً شيئاً فشيئاً فهو لم يعد قادراً على الحركة ولا الكلام وسط تصاعد أوجاعه في الرأس والمفاصل والدوار والهزال وعدم الانتظام في نبضات القلب والتنفس.

يشار إلى أن عواودة أعلن إضرابه الأول عن الطعام في الثالث من آذار الماضي وعلقه بعد 111 يوماً في الحادي والعشرين من حزيران لكن نكوث سلطات الاحتلال بتعهداتها بالإفراج عنه دفعه لاستئناف إضرابه في الثاني من تموز الماضي.

وأضاف عبد ربه أن الأسيرين الشقيقين أحمد حسين موسى 44 عاماً وعدال حسين موسى 34 عاماً من بلدة الخضر جنوب بيت لحم يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ 18 يوماً من تاريخ اعتقالهما في الـ 7 من آب 2022 حيث يعاني الأخير من مشاكل حادة في القلب.

وفي سياق متصل يواصل الأسرى في معتقلات الاحتلال خطواتهم النضالية احتجاجاً على ممارسات الاحتلال وانتهاكاته بحقهم على أن تنتهي مطلع الشهر المقبل بإضراب عن الطعام.

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