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وقفة في أريحا دعماً للأسرى

2022-08-24

القدس المحتلة-سانا

شارك عشرات الفلسطينيين اليوم في وقفة بمدينة أريحا في الضفة الغربية دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي دعا إليها نادي الأسير الفلسطيني أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المدينة رفعوا العلم الفلسطيني وصور الأسرى المرضى والأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 165 يوماً ولافتات تندد بانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى وتطالب الصليب الأحمر ومنظمات الأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال للإفراج عن جميع الأسرى.

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