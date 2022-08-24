موسكو: نفي سلطات كييف ارتباطها باغتيال داريا دوغين حلقة أخرى من سلسلة أكاذيبها

موسكو-سانا

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم نفي سلطات كييف ارتباطها باغتيال الناشطة والصحفية داريا دوغين بأنه “حلقة أخرى من سلسلة الأكاذيب”.

وقالت زاخاروفا في حديث لسبوتنيك “يوجد على أراضي أوكرانيا موقع على شبكة الإنترنت باسم (ميروتفوريتس) وهو موقع متطرف محض نتحدث عنه منذ سنوات عديدة ونشرح للمجتمع الدولي أنه ينتهك حقوق الإنسان وقام هذا الموقع بوضع صورة داريا وتحتها عبارة تمت تصفيتها وبعد ذلك يعلن نظام كييف أن لا علاقة له بهذا فهذه حلقة أخرى من سلسلة الأكاذيب”.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن أول أمس أن الاستخبارات الأوكرانية هي التي خططت ونفذت جريمة اغتيال الصحفية والناشطة الروسية داريا دوغين ابنة الفيلسوف الروسي الكسندر دوغين في ضواحي موسكو في الـ20 من الشهر الجاري.

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