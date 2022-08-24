175 طفلاً فلسطينياً يعانون في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة- سانا

يعاني 175 طفلاً فلسطينياً في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي شتى أشكال التعذيب النفسي والجسدي في انتهاك فاضح لقواعد القانون الدولي واتفاقيتي مناهضة التعذيب وحقوق الطفل.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية في تقرير لها اليوم أن الاحتلال يحتجز الأطفال في معتقلات عوفر والدامون ومجدو في ظروف قاسية وغير إنسانية سواء من خلال الاعتداءات الوحشية التي يتعرضون لها والإهمال الطبي المتعمد أو من ناحية نقص الطعام ورداءته وانعدام النظافة والاكتظاظ والاحتجاز في غرف لا تتوفر فيها تهوية وإنارة إضافة إلى حرمانهم من زيارة ذويهم.

ولفت التقرير إلى أن نسبة اعتقال الاحتلال للأطفال المقدسيين هي الأعلى مقارنة بباقي مناطق الضفة الغربية حيث يظهر الاستهداف الواضح لأطفال القدس باعتقال العشرات منهم إضافة إلى سياسة الحبس المنزلي والإبعاد عن المدينة وفرض الغرامات الباهظة على أهاليهم وذلك بهدف التضييق على الفلسطينيين في القدس وتهجيرهم منها لتهويدها.

يشار إلى أنه منذ عام 2000 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 19 ألف طفل فلسطيني.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency