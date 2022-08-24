القوات العراقية تستهدف أوكار الإرهابيين في الرطبة

بغداد-سانا

استهدفت القوات العراقية اليوم أوكاراً وتجمعات لإرهابيين من تنظيم “داعش” في قضاء الرطبة غرب العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن خلية الإعلام الأمني قولها في بيان اليوم : “أنه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة نفذت القوات الخاصة في الجيش العراقي فجر اليوم عمليات إنزال جوي بواسطة الطائرات المروحية في مناطق جنوب قضاء الرطبة بعد أن وجهت طائرات القوة الجوية ضربات على خمسة أهداف تضم أوكاراً للإرهابيين”.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية المشتركة تعد من العمليات النوعية المهمة التي تنفذها القوات الأمنية لملاحقة فلول تنظيم “داعش” الإرهابي.

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