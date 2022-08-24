فنزويلا تعتزم إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة مع كولومبيا

كراكاس-سانا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده ستقترح على كولومبيا إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة على الحدود بين البلدين.

ونقلت وكالة تاس عن مادورو قوله خلال اجتماع المجلس الوطني الاقتصادي الفنزويلي: “سنقترح على الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إنشاء منطقة اقتصادية كبيرة للتجارة والصناعة بين نورتي دي سانتاندير وولاية تاتشيرا على الحدود بين البلدين”معتبراً أنه سيكون من الممكن توسيع هذا المشروع ليشمل أقاليم أمازوناس وأبوريه وزوليا الفنزويلية.

وأكد مادورو أن فنزويلا تستعد لإعادة فتح الحدود مع كولومبيا واستئناف العلاقات التجارية معها داعياً المصدرين في بلاده لإعداد المقترحات التي ستعرض على الجانب الكولومبي.

يذكر أن فنزويلا وكولومبيا بدأتا باستعادة العلاقات بينهما في أعقاب تولي غوستافو بيترو أول رئيس يساري الرئاسة في كولومبيا في الـ 7 من آب الجاري.

وقطعت فنزويلا علاقاتها مع كولومبيا في شباط 2019 في أعقاب الكشف عن تورطها في أعمال إرهابية ودعم المعارضة اليمينية

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