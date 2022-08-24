الصين تطلق بنجاح قمراً صناعياً جديداً من طراز (لونغ مارش)

بكين-سانا

أطلقت الصين بنجاح اليوم قمراً صناعياً إلى الفضاء وذلك على متن صاروخ حامل من طراز (لونغ مارش 2 دي).

وذكرت وكالة شينخوا أنه تم إطلاق القمر الصناعي (بكين 3 بي) من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمال الصين وسرعان ما دخل إلى المدار المخطط له حيث سيتم استخدامه بشكل رئيسي في توفير خدمات الاستشعار عن بعد في مجالات إدارة موارد الأراضي ومسح الموارد الزراعية ومراقبة البيئة والتطبيقات الحضرية.

وقال مركز الإطلاق إن هذه العملية تعد المهمة الـ 434 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونغ مارش.

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