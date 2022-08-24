117 طالباً وطالبة يتأهلون إلى اختبار القبول الثاني الخاص بالمركز الوطني للمتميزين

دمشق-سانا

تأهل 117 طالباً وطالبة من متفوقي شهادة التعليم الأساسي دورة 2022 إلى اختبار القبول الثاني الخاص بالمركز الوطني للمتميزين بعد نجاحهم في اختبار القبول الأول الذي جرى في المراكز المخصصة بمديريات التربية في المحافظات في السابع عشر من شهر آب الجاري.

وأوضحت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن اختبارات المرحلة الثانية تتضمن “مقابلات شخصية” ستقام اختباراتها مركزيا خلال الفترة ما بين 28 و31 آب الجاري في مقر المركز الوطني للمتميزين بحمص.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء المتأهلين من خلال موقعها الإلكتروني أو الرابط المخصص على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكان الاختبار الأول الذي أقيم بالتعاون والتنسيق بين هيئة التميز والإبداع ووزارة التربية تضمن مسائل وأسئلة مؤتمتة في التفكير الرياضي المنطقي ضمن اختصاصات “الرياضيات والعلوم العامة الفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء” وذلك بإشراف اللجنة العلمية المركزية في الهيئة.

هيلانه الهندي