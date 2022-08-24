العدو الإسرائيلي يجدد خرقه المياه الإقليمية اللبنانية

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي اليوم خرقه المياه الاقليمية اللبنانية.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم أن “ثلاثة زوارق حربية تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة”.

ولفت البيان إلى أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل.

ويواصل العدو الإسرائيلي انتهاكاته لأجواء لبنان وأراضيه ومياهه الإقليمية ضارباً عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية.

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