بحر المانش يشهد عبور عدد قياسي من المهاجرين

لندن-سانا

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم أن عدد المهاجرين الذين عبروا بحر المانش من شمال فرنسا إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة سجل رقماً قياسياً جديداً.

ونقلت شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية عن وزارة الدفاع البريطانية قولها: أنه “تم رصد عبور نحو 1295 شخصاً لبحر المانش وهو مضيق بحري موجود بين فرنسا وبريطانيا أمس الاثنين وهذا العدد يتجاوز آخر رقم قياسي سجل في يوم واحد وبلغ 1185 مهاجراً في الحادي عشر من تشرين الثاني عام 2021”.

وحتى الآن تم تسجيل عبور22670 مهاجراً خلال العام الجاري وهو ما يقرب من ضعف العدد المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكانت السلطات البريطانية اعترضت خلال العام الماضي 28526 شخصاً كانوا يحاولون عبور البحر.

ويشكل الأمر مصدر أرق بالنسبة للحكومة البريطانية التي تعهدت بضبط الحدود بصورة أفضل بعد بريكست.

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