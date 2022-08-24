تسجيل 47 خرقاً جديداً لقوى العدوان السعودي في الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

واصلت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها خرقها وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن حيث ارتكبت 47 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة قوله اليوم: “إن من بين الخروقات تحليق خمس طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية وغارتين لطيران تجسسي على حيس إضافة إلى رصد أربعة خروق بقصف مدفعي و36 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم الاتفاق.

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