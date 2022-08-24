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عبق الورد يفوح في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة

2022-08-23

دمشق-سانا

نظمت مديرية ثقافة دمشق بالتعاون مع حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية اليوم ندوة بعنوان “استخلاص الزيوت العطرية والنباتية وتصميم العطور” وذلك في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة.

وقدم الندوة المدرب محمد مازن زكور وتخللها معرض لمختلف المنتجات الحرفية التراثية ضمن خطة وزارة الثقافة لدعم الحرفيين وتشجيعهم.

وبين رئيس الاتحاد العام للحرفيين ناجي الحضوة في تصريح لسانا أن الحرف التقليدية هي كنز نمتلكه وتعكس جودة مهنية العامل السوري من خلال ما ينتجه وواجب على الاتحاد العام للحرفيين الحفاظ عليه وتطويره فكان منها إقامة نوع كهذا من المعارض والندوات والتي قد تكون مؤطرة ضمن المؤسسات الإنتاجية التي يملكها الاتحاد العام أو بالتشاركية مع وزارات أخرى كوزارة الثقافة ضمن المراكز الثقافية.

وأكد الحضوة أن الاتحاد العام يتابع ضمن خطته تأهيل وتدريب الكوادر بشكل مستمر للحفاظ على هذه الحرف وكذلك خلق فرص ترويجية وتسويقية لها عن طريق إقامة هكذا فعاليات.

أماني فروج

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