بقعة ضوء.. أمسية موسيقية لكورال حلم وحنين بطرطوس

طرطوس-سانا

استضافت صالة المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس أمسية كورالية بعنوان (بقعة ضوء) قدم فيها كورال حلم وحنين باقة من الأغاني الحديثة والمعاصرة الموزعة هارمونياً بأسلوب جديد.

وأوضحت الدكتورة نهى بشور مؤسس الكورال في تصريح لـ سانا أن فكرة الأمسية تقوم على تقديم أغان محببة لها حضورها الجماهيري المميز.. بعض منها ارتبط بمسلسلات درامية كأغنية مسلسلي (بقعة ضوء) و(ضيعة ضايعة) لطاهر مامللي وأغنية (هذي الروح) لإياد الريماوي وأغنية (مين اللي قال) ذات الطابع الوطني لـ خالد رزق وأغان أخرى لسمير كويفاتي إضافة إلى بعض الأغاني التراثية كالدلعونا.

واعتبرت بشور أن تقديم أغان يرددها الكثيرين بطريقة جديدة تجعلها أكثر رسوخاً في ذهن الجمهور فضلاً عن كونها تسهم في استمراريتها وتداولها على نطاق أوسع.

ورأى عدد من الجمهور أن لكل مرحلة طريقة وأسلوب حياة تختلف عن سابقتها معتبرين أن توزيع الأغاني وأداءها بشكل جديد يسهم بزيادة انتشارها وعدد مستمعيها في حال قدمت بطريقة مميزة.

فاطمة حسين

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