العقود الأميركية للغاز الطبيعي تغلق منخفضة

واشنطن- سانا

أغلقت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي منخفضة خمسة بالمئة اليوم بفعل أنباء عن تأجيل آخر في استئناف العمليات المبدئية في محطة فريبورت لتصدير الغاز المسال في ولاية تكساس.

وذكرت رويترز أن عقود الغاز تسليم أيلول أنهت جلسة التداول في بورصة نايمكس منخفضة 48.7 لتسجل عند التسوية 9.193 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وما زالت أسعار الغاز العالمية قوية إذ تبلغ العقود 77 دولاراً للمليون وحدة حرارية في أوروبا و56 دولاراً في آسيا.

وفي وقت سابق اليوم قفزت أسعار الغاز الأمريكي فوق عشرة دولارات للمرة الأولى في نحو 14عاماً بفعل قفزة في الأسعار في أوروبا حيث يستمر شح في الإمدادات.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency