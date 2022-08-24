نيبينزيا: أوكرانيا تقصف محطة زابوروجيه باستخدام أسلحة أمريكية

نيويورك-سانا

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا أن قوات كييف تقصف محطة زابوروجيه النووية يومياً باستخدام أسلحة أمريكية ثقيلة.

ونقلت روسيا اليوم عن نيبينزيا قوله في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول وضع محطة زابوروجيه النووية اليوم إن “وضع الأمن النووي تدهور في المحطة خلال الأسابيع القليلة الماضية حيث قصف الجيش الأوكراني المحطة بأسلحة أمريكية ثقيلة بشكل شبه يومي” محذراً من أن هذا الأمر يولد خطراً حقيقياً قد يؤدي لوقوع حادث إشعاعي في المحطة ما يهدد بعواقب وخيمة على القارة الأوروبية بأكملها.

وأضاف نيبينزيا إن “نظام كييف لا يتوقف عن مهاجمة المحطة وهذا نتيجة مباشرة للتواطؤ الإجرامي من جانب رعاته الغربيين” مشيراً إلى أنه في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن الدولي لم يكن لدى أي من الوفود الغربية نية مناقشة قصف المحطة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية ودعوة نظام كييف لوقفها.

وعن اغتيال الصحفية الروسية داريا دوغين قال نيبينزيا: “لم نسمع أي إدانات من الغرب حيال اغتيالها كما لم نسمع أي إدانات للدعوات المقلقة من بعض المسؤولين الأوكرانيين لقتل أكبر عدد من الروس”.

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