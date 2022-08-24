الخارجية الروسية: دول غربية تخطط لنشر إشاعات لتشويه سمعة روسيا دولياً

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن دولاً غربية تخطط لنشر إشاعات تزعم فيها أن روسيا غير راضية عن تنفيذ اتفاقية الحبوب وتستعد لعملية تخريبية ضد إحدى السفن التجارية.

ونقلت وكالة تاس عن المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها في بيان اليوم: “وفقاً للمعلومات المتوافرة لا يعتزم الغربيون الاكتفاء بالبيانات لكنهم يخططون لأعمال استفزازية من أجل تشويه سمعة روسيا في أعين المجتمع الدولي حيث يجري إعداد إشاعات تزعم بأن موسكو غير راضية عن نتائج اتفاقية الغذاء حول الإمدادات البحرية للحبوب الأوكرانية وتستعد لعملية تخريبية ضد إحدى السفن التجارية”.

وحذرت زاخاروفا دول الغرب من مثل هذه الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة التي تقع مسؤوليتها كاملة على منظميها مؤكدة أن بلادها لا تزال عضواً مسؤولاً ونشطاً في مجموعة العشرين ولن تنجح الولايات المتحدة وحلفاؤها في تشويه سمعة روسيا في نظر شركائنا من بين الدول الصديقة في إطار هذه الرابطة الرسمية.

وجددت زاخاروفا التأكيد أن روسيا ملتزمة التزاماً كاملاً بالاتفاق الرباعي المبرم في أسطنبول بشأن النقل الآمن للحبوب والمواد الغذائية من موانئ أوكرانيا مشيرة إلى أنه حتى الآن قامت 27 سفينة محملة بالمواد الغذائية بالخروج من الموانئ الأوكرانية على طول الممر الإنساني في البحر الأسود.

وذكرت زاخاروفا أنه في الـ22 من تموز الماضي تم توقيع مذكرة تفاهم ثنائية في أسطنبول مع الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية في الأسواق العالمية مضيفة.. لهذا السبب نحن مهتمون بمواصلة هذا العمل من أجل توفير الغذاء للدول الضعيفة ولا سيما في إفريقيا.

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