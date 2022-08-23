واتساب تطلق ميزة جديدة عملت على تطويرها منذ 2020

واشنطن-سانا

كشفت شركة ميتا عن اختبار ميزة جديدة على تطبيق واتساب للتراسل الفوري كانت تعمل على تجربتها وتطويرها منذ عام 2020.

ووفق موقع ذا فيرج المتخصص بالتكنولوجيا فإن الميزة الجديدة ستتيح للمستخدمين استعادة الرسائل التي حذفوها عن طريق الخطأ خلال عدد محدد من الثواني وبعد تحديد نوعية الحذف قبل إتمامه ويتمحور الاختبار في المرحلة الحالية على الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد ونظام التشغيل أي أو أس.

وأضاف الموقع إن الميزة ستدخل في حيز التنفيذ في وقت قريب ويأتي ذلك في إطار محاولاتها المستمرة لجعل تجربة استخدام التطبيق أكثر سهولة في ظل المنافسة الشديدة مع تطبيقات أخرى مثل تليغرام.