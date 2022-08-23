النواعير يحرز لقب بطولة دوري كرة اليد لمواليد عامي /2002/2006/

حماة-سانا

أحرز نادي النواعير لقب بطولة الدوري بكرة اليد للذكور لمواليد 2002-2006 بعد فوزه بالمباراة النهائية التي جرت اليوم على أرض صالة الشهيد ناصح علواني بحماة على اليقظة بنتيجة 35-22 هدفاً.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع تغلب فريق الجيش على الطليعة بنتيجة 35-29 محرزاً المركز الثالث.

وكان فريق النواعير تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على الجيش في الدور نصف النهائي بنتيجة 36-19 بينما تغلب اليقظة على الطليعة 38-31 هدفاً.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بحماة عبد الرزاق زيتون لمراسل سانا أن البطولة كانت جيدة المستوى وظهر فيها خامات ومواهب واعدة وخاصة بين الفرق التي احتلت المراكز الأربعة الأولى مبيناً أن مستوى فريق النواعير كان ثابتاً في جميع مبارياته لذا استحق لقب بطولة الدوري التي تقام لأول مرة بهذه الطريقة التي جمعت لاعبين من فئات الناشئين والشباب.

بدوره أشار مدرب النواعير عزام قصاب إلى أن فوز فريقه باللقب كان ثمرة جهد وتعاون اللاعبين مع بعضهم خلال الفترة الماضية ومحبتهم الكبيرة للعبة ورغبتهم بإضافة لقب جديد لخزائن النادي في لعبة تعد من الألعاب المتميزة فيه مبيناً أن مستوى فريق اليقظة كان جيداً ولكنه لم يستطع مجاراة خبرة ومهارة لاعبينا التي تفوقت في النهاية رغم أننا لعبنا البطولة بغياب لاعبين اثنين متميزين لسفرهما خارج القطر.

أما لاعب النواعير نزار اليونس فلفت إلى أن سر تفوق فريقه في النهائي هو تميزه في الجانب الدفاعي الذي كان له الدور الأكبر في تحقيق هجمات منظمة وفعالة وبالتالي إحراز الأهداف مبيناً أن معظم لاعبي النواعير يمتلكون خبرة واسعة وسبق لهم الفوز ببطولة الدوري سواء بفئة الناشئين أو الشباب.

يشار إلى أن محافظة حماة استضافت بطولة الدوري بكرة اليد لمواليد ما بين عامي 2000/ و2006 على مدى أسبوع وشهدت مشاركة عشرة أندية تم تقسيمها على مجموعتين بواقع خمسة أندية بكل مجموعة.

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