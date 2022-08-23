السوريون في تشوفاشيا يشاركون بذكرى تأسيس مدينة جيبوكساري

جيبوكساري-سانا

شارك أبناء الجالية السورية في جمهورية تشوفاشيا الروسية باحتفالات ذكرى تأسيس مدينة جيبوكساري عاصمة الجمهورية من خلال نشاطات ثقافية وفنية ومعروضات يدوية وتراثية للتعريف بتاريخ وحضارة سورية.

الفعالية التي شاركت بها دول عديدة تضمنت معرضاً على امتداد أكبر شارع وسط المدينة بطول 5 كيلومترات شملت عرض منتجات الدول المتميزة إضافة إلى فقرات فنية وموسيقية تهدف إلى التعريف بثقافة وحضارة كل جالية.

وفي تصريح لـ سانا بين ممثل الجالية الدكتور مجد حبقة أن الجناح السوري شمل المقتنيات التراثية والمشغولات اليدوية والزي الشعبي وكتيبات للتعريف بأهم المعالم التاريخية والحضارة في سورية إضافة إلى المأكولات والحلويات التي يشتهر بها المطبخ السوري منوها بالإقبال والاهتمام الواسع الذي حظي به الجناح السوري والزيارات الرسمية على رأسها زيارة رئيس جمهورية تشوفاشيا أليغ نيكولايف.

وأشار حبقة إلى أهمية هذه المشاركة في نشر الثقافة السورية العريقة وتعريف الشعوب الأخرى بها إضافة إلى تعريف أطفال المغتربين بحضارة بلدهم وخلق جسر ثقافي يربط أبناء الجالية بالوطن الأم سورية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency