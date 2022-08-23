من الفعالية الثقافية والسياحية في مقاطعة شانسي الصينية

الثلاثاء / 23 / 08 / 2022
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
المقداد خلال لقائه لافروف في موسكو: العلاقات مع روسيا تشهد تطوراً كبيراً.. وقريباً تبادل للبعثات الدبلوماسية مع دونيتسك ولوغانسك
2022-08-23
سورية تدين التصعيد غير المسبوق وسياسة الاستفزاز التي تمارسها فرنسا ضد جمهورية مالي
2022-08-23
بمشاركة سانا.. فعالية ثقافية وسياحية في مقاطعة شانسي الصينية
2022-08-23
كنعاني: سورية أثبتت للعالم أنها قادرة على تجاوز الأزمة والنهوض من جديد
2022-08-22
وزيرة الثقافة تلتقي وفداً إسبانياً وتدعوه لنقل الصورة الحقيقية عما فعله الإرهاب بسورية
2022-08-22
الجعفري لوفد إسباني: دور الشباب الأوروبي مهم في خلق الوعي اللازم لما تتعرض له سورية
2022-08-22
بدء تنفيذ البرنامج التدريبي الحواري السوري الإيراني
2022-08-21
محليات
ضبوط تموينية في اللاذقية للاتجار بالمواد المدعومة وبيع مواد منتهية الصلاحية
2022-08-23
مجلس الوزراء يناقش مشروعي إصدار النظام النموذجي للحوافز والمكافآت للعاملين ورفع سن التقاعد 5 سنوات لأعضاء الهيئة التدريسية
2022-08-23
بهدف تعزيز الخبرات والمهارات.. التربية تقيم دورات تدريبية لدمج التقانة في التعليم
2022-08-23
بعد جامعة دمشق.. تأجيل امتحانات الدورة التكميلية في جامعات البعث وحلب وحماة وتشرين
2022-08-23
البدء بتعديل عدادات سيارات الأجرة في دمشق
2022-08-23
القبض على شخص سرق مبلغ 18 مليوناً في داريا
2022-08-23
الجو بين الصحو والغائم جزئياً مع فرصة لزخات مطرية فوق المناطق الجبلية
2022-08-23
رياضة
بعد شهر من تأسيسه.. الهلال بطلاً لدوري الناشئات بكرة القدم
2022-08-23
بعد خسارته أمام المنتخب القطري.. منتخب سورية بكرة السلة للشباب يودع بطولة آسيا
2022-08-23
منافسات قوية في بطولة اللاذقية للمصارعة لفئة الشابات
2022-08-23
منتخب سورية للناشئين بكرة القدم يلتقي نظيره اللبناني غداً بكأس العرب
2022-08-23
مانشستر يونايتد يفوز على ليفربول بثنائية في الدوري الإنكليزي
2022-08-23
تأهل النواعير واليقظة إلى نهائي دوري كرة اليد لمواليد عامي 2002-2006
2022-08-22
المجد يفوز على الاتحاد ويتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الصحفيين لكرة القدم
2022-08-22
اقتصاد
مذكرة تفاهم بين الأمانة السورية للتنمية وأكساد لتطوير العمل في القطاع الزراعي
2022-08-23
الزراعة: مضاعفة حجم الإنتاج من مادة الذرة الصفراء العلفية
2022-08-23
انكماش نشاط الشركات في منطقة اليورو
2022-08-23
تراجع أسعار الذهب
2022-08-23
ارتفاع جديد لأسعار الغاز في أوروبا
2022-08-23
نحو 19 ألف طن تقديرات إنتاج القطن في الحسكة
2022-08-23
الاقتصاد البريطاني ينكمش في (2020) بأكبر وتيرة منذ عام 1709
2022-08-22
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
مجلس الوزراء يناقش مشروعي إصدار النظام النموذجي للحوافز والمكافآت للعاملين ورفع سن التقاعد 5 سنوات لأعضاء الهيئة التدريسية
مذكرة تفاهم بين الأمانة السورية للتنمية وأكساد لتطوير العمل في القطاع الزراعي
عودة دفعة جديدة من المهجرين من مخيمات اللجوء في الأردن عبر مركز نصيب الحدودي
المقداد خلال لقائه لافروف في موسكو: العلاقات مع روسيا تشهد تطوراً كبيراً.. وقريباً تبادل للبعثات الدبلوماسية مع دونيتسك ولوغانسك
سورية تدين التصعيد غير المسبوق وسياسة الاستفزاز التي تمارسها فرنسا ضد جمهورية مالي
استشهاد طفل وإصابة أشقائه الخمسة بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف درعا
الجو بين الصحو والغائم جزئياً مع فرصة لزخات مطرية فوق المناطق الجبلية
بمشاركة سانا.. فعالية ثقافية وسياحية في مقاطعة شانسي الصينية
إيران تجدد الدعوة لإلزام الكيان الإسرائيلي بتدمير مخزون أسلحته النووية
من الفعالية الثقافية والسياحية في مقاطعة شانسي الصينية
2022-08-23
الفعالية الثقافية والسياحية في مقاطعة شانسي الصينية
2022-08-23
linda
سابق
نحو 150 متسابقاً بالمرحلة الثالثة للمسابقة الفنية (استديو الشباب) في السويداء
التالي
مجلس الوزراء يناقش مشروعي إصدار النظام النموذجي للحوافز والمكافآت للعاملين ورفع سن التقاعد 5 سنوات لأعضاء الهيئة التدريسية
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved