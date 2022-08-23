نحو 150 متسابقاً بالمرحلة الثالثة للمسابقة الفنية (استديو الشباب) في السويداء

السويداء-سانا

تنافس نحو 150 متسابقاً بالمرحلة الثالثة للمسابقة الفنية “استديو الشباب” بالسويداء التي نظمها فرع منظمة اتحاد شبيبة الثورة اليوم ضمن ثانوية شكيب ارسلان وذلك في مجالات العزف والغناء والتمثيل والفنون الشعبية.

وأوضح عضو قيادة فرع اتحاد الشبيبة رئيس مكتب الأنشطة الفنية الفرعي حازم صيموعة في تصريح لـ سانا أن المشاركين بهذه المرحلة تأهلوا من المرحلة الثانية على مستوى الروابط التي شهدت مشاركة نحو 700 متسابق وسيتم انتقاء المتميزين منهم للمشاركة بالمرحلة القادمة على المستوى الوطني مبيناً أهمية المسابقة لكشف المواهب الفنية من الفئة العمرية بين الـ13 والـ 17 عاماً وصقلهم وتحفيزهم لتطوير إمكانياتهم للأفضل.

وبين رئيس لجنة التحكيم في مجال التمثيل مدير المسرح القومي بالسويداء المخرج رفعت الهادي أن كل مشارك قدم مشهداً ناطقاً “مونولوج” وآخر إيمائياً وقصيدة شعرية مع التركيز في المعايير الموضوعة على الالقاء والقدرة على الحركة ومدى التبني لحالة الشخصية التي يؤديها المتسابق وكذلك الايقاع والتوافق الحسي الحركي لديه.

وأوضح رئيس لجنة التحكيم للعزف والغناء مدير معهد التربية الموسيقية بالسويداء يحيى رجب أنه تم اعتماد معايير بغية انتقاء الفائزين حيث تمحورت في مجال العزف على الأداء والنوتة والثقافة الموسيقية وفي مجال الغناء على الحضور وخامة الصوت وكذلك الثقافة الفنية.

وخلال مشاركتهم بالمسابقة قال المتسابق في مجال التمثيل سليم علام علبة 13 عاماً “إن هوايته التي يعشقها ودافعه ليصبح ممثلاً مشهوراً وفوزه خلال الفترة الماضية بمسابقات كل ذلك اعطاه حافزا للتواجد بالمسابقة”.

ووجد المتسابق في مجال العزف حسن ركاب 16 عاماً بالمسابقة فرصة لتطوير مهاراته والتفوق في المجال الموسيقي وتقوية شخصيته وخاصة بعد مرور 6 سنوات على بدء ممارسته العزف على آلة العود.

وذكرت المتسابقة في مجال الغناء تيماء الجباعي 13 عاماً أنها تجيد الغناء الطربي لكبار الفنانين وموهبة الغناء حاضرة لديها منذ طفولتها فأرادت من خلال المسابقة إثبات حضورها في هذا المجال.

وأبدت المتسابقة في مجال الفنون الشعبية نور أبو حمدان 15 عاماً سعادتها بالمشاركة لإبراز حبها للتراث وللرقص الشعبي المختلف تماماً عن الرقص الحديث.

وأشار خالد أبو فخر والد ابنتين مشاركتين في مجال العزف إلى أن المسابقة مهمة لاكتشاف مواهب جديدة وتعزيز روح التنافس مقترحاً إعادة النظر بطريقة اختيار الفائزين فيما يتعلق بالعزف عبر التركيز على كل آلة على حدة وليس حسب تصنيف عائلة الآلات.

وشهدت المسابقة في مرحلتها الأولى على مستوى المدارس مشاركة 4 آلاف متسابق.

عمر الطويل

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